В ДНР при детонации украинского суббоеприпаса пострадал один человек

Один человек пострадал в результате детонации украинского суббоеприпаса в городе Горловке, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале написал мэр населенного пункта Иван Приходько.

«Вследствие детонации суббоеприпаса <...> типа «колокольчик» ранен мирный житель», — говорится в заявлении.

Другие подробности о произошедшем пока не поступали.

22 апреля в Горловке также детонировал украинский суббоеприпас типа «колокольчик». В результате пострадала местная жительница, рассказал мэр города. В каком состоянии находилась женщина, Приходько не уточнил.

16 апреля украинский беспилотник атаковал административный центр ДНР. Удару подвергся Буденновский район Донецка, где пострадала семилетняя девочка. По словам главы региона Дениса Пушилина, медики оказали ребенку всю необходимую помощь.

В тот же день в донецком поселке Еленовка произошел взрыв, из-за чего ранения получил 39-летний сотрудник «Железных дорог Новороссии». Ему понадобилась медицинская помощь.

Ранее в ДНР пенсионерка пострадала при детонации взрывоопасного предмета.