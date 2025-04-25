Военные Пакистана и Индии устроили перестрелку на линии контроля

Военные Пакистана открыли стрельбу по постам вдоль линии контроля с Индией, индийские солдаты ответили встречным огнем. Об этом сообщает индийский телеканал News18.

«В некоторых местах на линии контроля имели место инциденты с применением стрелкового оружия, инициированные Пакистаном», — сообщает СМИ.

Информации о жертвах не поступало.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

По данным СМИ, ответственность за теракт взяла на себя афганская группировка «Фронт сопротивления», которая связана с базирующейся в Пакистане группировкой «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России). Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

На этом фоне Индия объявила о высылке из страны всех граждан Пакистана. Кроме того, будет закрыт контрольно-пропускной пункт «Аттари» между странами.

Газета The New York Times сообщила, что Индия и Пакистан могут вступить в войну, которая грозит «непредсказуемыми последствиями». Как отмечают эксперты, эскалация уже началась, и она будет масштабнее, чем та, что произошла в 2019 году. Поводом к обострению отношений между двумя странами стал теракт 22 апреля. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной.

Ранее стало известно о пророчестве Жириновского по поводу конфликта между Индией и Пакистаном.