В РФ появилась система для ударов FPV-дронами из любой точки страны

Председатель правления «Центра беспилотных систем и технологий» Андрей Безруков рассказал РИА Новости, что в России появилась система сверхдальнего управления FPV-дронами «Орбита» для нанесения ударов с помощью дронов из любой точки страны.

По его словам, «Орбита» позволит наносить удары по противнику в зоне СВО. При использовании системы оператор дрона не испытывает никакого психологического давления и чувствует себя в безопасности.

«Пилотирование гораздо более комфортное. Во-вторых, на мой взгляд, мы можем реализовать историю, связанную с созданием профильных подразделений, супер-профессиональных пилотов в любой точке страны, которые будут управлять беспилотными системами также в любой точке фронта и в любой точке мира», — поделился Безруков.

Отмечается, что система «Орбита» прошла успешное испытание в зоне СВО. В частности, оператор FPV-дрона «Овод», находясь в Москве, успешно поразил цель под Часовым Яром в ДНР.

До этого украинский Telegram-канал «Политика Страны» сообщал, что российский FPV-дрон впервые долетел до города Запорожье, который находится под контролем Киева. Средняя дальность FPV-дронов составляет около 10 км, однако от линии фронта до Запорожья около 30 км.

Ранее издание The Economist сообщало, что Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.