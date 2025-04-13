Появилось видео с новой «дороги смерти» ВСУ из Константиновки в Дзержинск

Военный эксперт Чингис Дамбиев опубликовал в своем Telegram-канале видео с еще одной «дорогой смерти» Вооруженных сил Украины, которое снял один из украинских солдат.

«Дорога смерти» находится на трассе Константиновка—Дзержинск. На видео зафиксировали большое скопление уничтоженной техники противника по обочинам дороги.

Автор видео отметил, что машин на трассе становится все меньше из-за очень активной работы российских дронов.

До этого ТАСС писал, что десятки тысяч военнослужащих ВСУ считаются без вести пропавшими в Курской области. По словам источника агентства, тела уничтоженных украинских военнослужащих лежат во всех лесопосадках. Российские подразделения фиксируют местоположения останков бойцов ВСУ, из районов, куда не может дотянуться украинская артиллерия, проводится эвакуация в российские морги.

В конце марта Ганчев рассказал, что российские войска пресекают контратаки ВСУ на Харьковском направлении. По его словам, фронт на этом направлении «уверенно движется».

Ранее профессор назвал условие для достижения прочного мира на Украине.