Губернатор объявил отбой беспилотной опасности на Ставрополье

Отбой введенной в ночь на среду опасности атаки БПЛА объявлен в Ставропольском крае. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, этой ночью в регионе сбили один беспилотник около 6 часов утра. Он отметил, что система противодействия дронам отработала хорошо. Ущерба жизни и здоровью людей нет.

В Северной Осетии власти также объявляли режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава региона Сергей Меняйло сообщил, что силы ПВО уничтожили 15 БПЛА в Моздокском районе.

Всего за минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 158 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны, военные уничтожили и перехватили 67 БПЛА над Краснодарским краем, 29 — над Ростовской областью, 15 — над Северной Осетией — Аланией, 11 — над Воронежской областью, 10 — над Курской областью.

Семь вражеских БПЛА уничтожено над акваторией Азовского моря и еще шесть — над Черным морем.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области дрон ВСУ застрял на бельевых веревках жилого дома.