В Краснодарском крае объявили об опасности беспилотников

На территории Краснодарского края объявлено об опасности атаки дронов. Об этом со ссылкой на официальное приложение МЧС России сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что существует угроза падения беспилотников. В Славянском районе края подтвержден полет двух беспилотных летательных аппаратов.

8 апреля министерство обороны Российской Федерации сообщило, что над Ростовской областью и Азовским морем за 15 минут сбили пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины.

Незадолго до этого Минобороны РФ заявило, что были уничтожены четыре дрона над Черным морем у Крыма, два беспилотника в Воронежской области, два — в Пензенской, и еще два — над самим Крымом.

В конце марта стало известно, что ВСУ начали использовать новый ударный беспилотник FP-1 для атак на российские территории. Фрагменты беспилотных летательных аппаратов типа FP-1 были обнаружены в Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях после массированных ударов от 24 января и 11 марта. Что известно о новых БПЛА — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.