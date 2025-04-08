Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Краснодарском крае объявили об опасности беспилотников

МЧС: в Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность
close
Inna Varenytsia/Reuters

На территории Краснодарского края объявлено об опасности атаки дронов. Об этом со ссылкой на официальное приложение МЧС России сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что существует угроза падения беспилотников. В Славянском районе края подтвержден полет двух беспилотных летательных аппаратов.

8 апреля министерство обороны Российской Федерации сообщило, что над Ростовской областью и Азовским морем за 15 минут сбили пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины.

Незадолго до этого Минобороны РФ заявило, что были уничтожены четыре дрона над Черным морем у Крыма, два беспилотника в Воронежской области, два — в Пензенской, и еще два — над самим Крымом.

В конце марта стало известно, что ВСУ начали использовать новый ударный беспилотник FP-1 для атак на российские территории. Фрагменты беспилотных летательных аппаратов типа FP-1 были обнаружены в Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях после массированных ударов от 24 января и 11 марта. Что известно о новых БПЛА — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами