Российские войска ударили по военной инфраструктуре Украины

Минобороны сообщило об ударе по аэродрому ВСУ и складам боеприпасов

Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома Украины, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Отмечается, что удары нанесли оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России.

Помимо указанный предприятий, поражены военнослужащие и техника Вооруженных сил Украины, а также иностранные наемники в 147 районах в зоне проведения спецоперации.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что с 29 марта по 4 апреля ВС РФ нанесли по Украине семь групповых ударов дронами и высокоточным оружием, в результате чего была поражена инфраструктура военных аэродромов, предприятие ракетно-космической промышленности страны, пункты управления, цеха сборки и места хранения ударных беспилотников.

Ранее сообщалось, что ВСУ более десяти раз за сутки нарушили мораторий на удары.