В Литве увидели «мощный сигнал врагам» в ситуации с погибшими военными США

Литовский военный аналитик Александрас Матонис заявил, что эвакуация погибших в Литве военнослужащих США является «мощным сигналом» для противников прибалтийской республики. Такое заявление он сделал в эфире передачи «Важный разговор» национального телерадиовещателя LRT.

«Противник получил сигнал — мы готовы», — сказал эксперт.

Он считает, что недельная операция по эвакуации тел жертв стала «мощным сигналом врагам» о том, что литовское государство и ее союзники находятся в достаточной степени готовности. По мнению Матониса, операция показала, что литовцы не являются «второсортными союзниками» и отлично способны обеспечить взаимодействие военных и гражданских сил.

25 марта стало известно об исчезновении американской гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) M88A2 Hercules с экипажем. В Минобороны Литвы сообщили, что БРЭМ и четверо солдат из третьей пехотной дивизии армии США пропали на полигоне в Пабраде, недалеко от границы с Белоруссией. По данным оборонного ведомства, они выполняли задание по буксировке обездвиженного тактического транспортного средства.

31 марта сообщалось, что трое пропавших военных погибли, а поиски еще одного продолжались.

1 апреля стало известно об обнаружении тела четвертого погибшего.

Ранее Россию и Белоруссию заподозрили в причастности к гибели американских военных в Литве.