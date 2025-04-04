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В Литве увидели «мощный сигнал врагам» в ситуации с погибшими военными США

В Литве назвали «мощным сигналом врагам» эвакуацию погибших военнослужащих США
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Janis Laizans/Reuters

Литовский военный аналитик Александрас Матонис заявил, что эвакуация погибших в Литве военнослужащих США является «мощным сигналом» для противников прибалтийской республики. Такое заявление он сделал в эфире передачи «Важный разговор» национального телерадиовещателя LRT.

«Противник получил сигнал — мы готовы», — сказал эксперт.

Он считает, что недельная операция по эвакуации тел жертв стала «мощным сигналом врагам» о том, что литовское государство и ее союзники находятся в достаточной степени готовности. По мнению Матониса, операция показала, что литовцы не являются «второсортными союзниками» и отлично способны обеспечить взаимодействие военных и гражданских сил.

25 марта стало известно об исчезновении американской гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) M88A2 Hercules с экипажем. В Минобороны Литвы сообщили, что БРЭМ и четверо солдат из третьей пехотной дивизии армии США пропали на полигоне в Пабраде, недалеко от границы с Белоруссией. По данным оборонного ведомства, они выполняли задание по буксировке обездвиженного тактического транспортного средства.

31 марта сообщалось, что трое пропавших военных погибли, а поиски еще одного продолжались.

1 апреля стало известно об обнаружении тела четвертого погибшего.

Ранее Россию и Белоруссию заподозрили в причастности к гибели американских военных в Литве.

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