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На Западе поразились мобилизациии под Одессой, при которой погиб мужчина

Журналист Боуз раскритиковал мобилизацию под Одессой, при которой погиб мужчина

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал силовую мобилизацию под Одессой на Украине, в ходе которой погиб мужчина. Свое сообщение он опубликовал в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Тревожное видео. В Одесской области похитители, действующие от имени [президента Украины Владимира] Зеленского, пытались насильно забрать мужчину с пороком сердца», — отметил он.

Боуз обратил внимание на то, что в результате мужчина умер на улице.

«Таково представление ЕС о «свободной» демократии?» — задался он вопросом.

Незадолго до этого украинское издание «Страна.ua» сообщило, что мужчина потерял сознание и умер во время силовой мобилизации сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) в селе Сухой Лиман в Одесской области. По данным издания, местные жители предприняли попытку реанимировать мужчину на месте, но результатов это не принесло. Официально ситуацию пока не комментировали.

В конце декабря представители подполья «Дозор» сообщили, что сотрудники ТЦК избивают мобилизованных на Украине. По данным подполья, в отношении военкоматов на Украине все чаще организуют акты сопротивления. Мирные жители активно отстаивают безопасность людей, которых сотрудники ТЦК ловят на улице. Представители добавили, что единственной защитой для сотрудников ТЦК является сопровождение сотрудниками полиции.

Ранее Путин указал на необходимость остановки мобилизации на Украине.

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