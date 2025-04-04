Сийярто заявил, что укрепление обороны ЕС не должно вести к военным поставкам Украине

Сийярто: укрепление обороны Евросоюза не должно вести к военной помощи Украине

Работа по укреплению обороноспособности Евросоюза не должна вести к военным поставкам Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе беседы с журналистами, пишет ТАСС.

«Стратегия укрепления европейской обороны не должна подразумевать скрытого увеличения поставок оружия и финансовой помощи Украине», — отметил он.

Такой шаг может стать причиной затягивания военных действий, подчеркнул Сийярто.

Политик обратил внимание на то, что «никто из членов ЕС или НАТО не подвергается нападению», поэтому заявления о том, что Украина является «первой европейской линией обороны», ложные.

4 марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите стран ЕС в Лондоне объявила «эру вооружения Европы». Предложенный ею план подразумевает «мобилизацию» €800 млрд инвестиций в течение четырех лет. Средства необходимы, чтобы продолжать поддерживать Украину, а также «взять больше ответственности» за безопасность самой Европы.

9 марта фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия должна перейти в режим военной подготовки.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американским блогерам сообщил, что глава ЕК мобилизует членов Европейского союза для ремилитаризации с целью отвлечения внимания от огромных трат в период пандемии коронавируса и украинского конфликта.

Ранее Евросоюз признал, что не может тягаться с Россией.