В суд направили уголовные дела еще почти на 30 украинских военных

Главная военная прокуратура России направила в суд уголовные дела против еще 28 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которых задержали в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Следствие установило, что все фигуранты с сентября по ноябрь 2024 года незаконно вторглись на территорию Глушковского, Кореневского и Суджанского районов.
«Установив единую систему разведки, связи и огня, они блокировали и удерживали под вооруженным контролем населенные пункты, препятствовали эвакуации мирного населения, дезорганизовывали деятельность органов государственной власти и местного самоуправления РФ», — добавили в прокуратуре.
Задержанных обвиняют по статье «Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий».
После утверждения обвинительных заключений во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу направили 14 уголовных дел, заключили в ведомстве.
Ранее Ростовский суд осудил мужчину за попытку совершить теракт на Запорожье по заданию ВСУ.