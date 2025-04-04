В суд направили уголовные дела еще почти на 30 украинских военных

В суд направили уголовные дела еще 28 бойцов ВСУ, задержанных под Курском

Главная военная прокуратура России направила в суд уголовные дела против еще 28 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которых задержали в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Следствие установило, что все фигуранты с сентября по ноябрь 2024 года незаконно вторглись на территорию Глушковского, Кореневского и Суджанского районов.

«Установив единую систему разведки, связи и огня, они блокировали и удерживали под вооруженным контролем населенные пункты, препятствовали эвакуации мирного населения, дезорганизовывали деятельность органов государственной власти и местного самоуправления РФ», — добавили в прокуратуре.

Задержанных обвиняют по статье «Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий».

После утверждения обвинительных заключений во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу направили 14 уголовных дел, заключили в ведомстве.

Ранее Ростовский суд осудил мужчину за попытку совершить теракт на Запорожье по заданию ВСУ.