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Российский снайпер развеял миф об украинском «Кракене»

Снайпер ВС РФ: украинский «Кракен» остался без штурмовых подразделений
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Диверсионное подразделение «Кракен» Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось в действительности не таким грозным, каким украинские бойцы пытаются показать его в видеороликах. Об этом сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ с позывным «Коваль».

«Мы неоднократно встречались с «Кракеном»... Они склеивают видео хорошо со штурмов — как будто они очень сильные. Но по факту-то мы знаем, кто сильный, а кто — нет. Стрелковый бой для противника — это вообще ад, это страх, это паника», — сказал российский боец.

По его словам, в ближнем бою противник слаб, поэтому единственный для него шанс выжить — сдаться в плен.

Сейчас «Кракен» остался без штурмовых подразделений, которые способны идти в атаку, и воюет только беспилотниками, артиллерией, танками и «бедолагами на передке», отметил «Коваль».

19 марта координатор российского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по месту дислокации иностранных наемников, бойцов «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) («РДК») и «Кракена» в Сумской области Украины. По его словам, ночью Вооруженные силы РФ атаковали несколько «заведений здравоохранения» в пригороде Сум — базу отдыха «Зеленый Гай» и спортивно-оздоровительный центр «Универ», которые «оказались полны» иностранными наемниками и националистами из «РДК» и «Кракена».

Ранее ВС РФ поразили штаб украинского формирования «Кракен».

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