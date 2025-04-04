92-летняя жительница курского села прошла шесть километров во время эвакуации

92-летняя жительница села Гуево в Курской области прошла шесть километров во время эвакуации. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что пенсионерку эвакуировали военнослужащие 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии российской группировки «Север». Сначала бабушка шла пешком, потом ее несли на носилках, рассказал агентству боец ВС РФ.
«Ей было очень тяжело идти, но, тем не менее, она прошла шесть километров – мы ей постоянно помогали», — отметил он.
Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из миномета группу мирных жителей приграничного Гуево в Курской области. Как рассказал агентству РИА Новости военнослужащий 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го Армейского корпуса группировки «Север» с позывным «Большой», эвакуация проходила трудно, украинские военные попадали по российским бойцам и мирным жителям.
Он также добавил, что во время эвакуации несколько раз приходилось забегать в заранее подготовленные укрытия.
13 марта Минобороны РФ заявило о полном освобождении Суджи в Курской области от украинских формирований. В боях за населенный пункт принимали участие подразделения группировки войск «Север».
Ранее в сети появились кадры уничтожения отступающей техники ВСУ в Курской области.