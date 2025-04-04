РИА: 92-летняя бабушка из села Курской области прошла 6 км во время эвакуации

92-летняя жительница села Гуево в Курской области прошла шесть километров во время эвакуации. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что пенсионерку эвакуировали военнослужащие 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии российской группировки «‎Север». Сначала бабушка шла пешком, потом ее несли на носилках, рассказал агентству боец ВС РФ.

«Ей было очень тяжело идти, но, тем не менее, она прошла шесть километров – мы ей постоянно помогали», — отметил он.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из миномета группу мирных жителей приграничного Гуево в Курской области. Как рассказал агентству РИА Новости военнослужащий 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го Армейского корпуса группировки «‎Север» с позывным «Большой», эвакуация проходила трудно, украинские военные попадали по российским бойцам и мирным жителям.

Он также добавил, что во время эвакуации несколько раз приходилось забегать в заранее подготовленные укрытия.

13 марта Минобороны РФ заявило о полном освобождении Суджи в Курской области от украинских формирований. В боях за населенный пункт принимали участие подразделения группировки войск «Север».

Ранее в сети появились кадры уничтожения отступающей техники ВСУ в Курской области.