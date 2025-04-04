Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

92-летняя жительница курского села прошла шесть километров во время эвакуации

РИА: 92-летняя бабушка из села Курской области прошла 6 км во время эвакуации
close
Telegram-канал РИА Новости

92-летняя жительница села Гуево в Курской области прошла шесть километров во время эвакуации. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что пенсионерку эвакуировали военнослужащие 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии российской группировки «‎Север». Сначала бабушка шла пешком, потом ее несли на носилках, рассказал агентству боец ВС РФ.

«Ей было очень тяжело идти, но, тем не менее, она прошла шесть километров – мы ей постоянно помогали», — отметил он.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из миномета группу мирных жителей приграничного Гуево в Курской области. Как рассказал агентству РИА Новости военнослужащий 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го Армейского корпуса группировки «‎Север» с позывным «Большой», эвакуация проходила трудно, украинские военные попадали по российским бойцам и мирным жителям.

Он также добавил, что во время эвакуации несколько раз приходилось забегать в заранее подготовленные укрытия.

13 марта Минобороны РФ заявило о полном освобождении Суджи в Курской области от украинских формирований. В боях за населенный пункт принимали участие подразделения группировки войск «Север».

Ранее в сети появились кадры уничтожения отступающей техники ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами