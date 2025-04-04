Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из сел приграничного района Курской области давили тела погибших мирных жителей бронемашинами. Об этом в интервью ТАСС заявил доброволец батальона «Курчатов».

«ВСУ по трупам погибших мирных и военных ездили на броневиках. Специально давили их и говорили местным, чтобы они знали, что так будет со всеми», — заявил он.

По словам добровольца, солдаты украинской армии запугивали мирных жителей. Он добавил, что был случай, когда бойцы ВСУ в Казачьей Локне расстреляли машину мужчины, который хотел эвакуировать бабушку из опасной зоны.

Курчатов, описывая действия противника, назвал военнослужащих ВСУ животными.

До этого беженец из уже контролируемого российскими войсками Дзержинска в Донецкой народной республике рассказал, что смог спастись от дрона Вооруженных сил Украины, притворившись мертвым.

По его словам, когда загорелся гараж, он пошел тушить его, но сверху атаковал беспилотник. В итоге дрон ВСУ полетал над ним и, удостоверившись, что цель ликвидирована, следом атаковали его дом, уничтожив его.

Ранее курские полицейские установили личность мужчины с потерей памяти.