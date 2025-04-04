Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Доброволец рассказал, как ВСУ в курском приграничье давили тела бронемашинами

ТАСС: ВСУ давили броневиками тела погибших мирных в Курской области
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из сел приграничного района Курской области давили тела погибших мирных жителей бронемашинами. Об этом в интервью ТАСС заявил доброволец батальона «Курчатов».

«ВСУ по трупам погибших мирных и военных ездили на броневиках. Специально давили их и говорили местным, чтобы они знали, что так будет со всеми», — заявил он.

По словам добровольца, солдаты украинской армии запугивали мирных жителей. Он добавил, что был случай, когда бойцы ВСУ в Казачьей Локне расстреляли машину мужчины, который хотел эвакуировать бабушку из опасной зоны.

Курчатов, описывая действия противника, назвал военнослужащих ВСУ животными.

До этого беженец из уже контролируемого российскими войсками Дзержинска в Донецкой народной республике рассказал, что смог спастись от дрона Вооруженных сил Украины, притворившись мертвым.

По его словам, когда загорелся гараж, он пошел тушить его, но сверху атаковал беспилотник. В итоге дрон ВСУ полетал над ним и, удостоверившись, что цель ликвидирована, следом атаковали его дом, уничтожив его.

Ранее курские полицейские установили личность мужчины с потерей памяти.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами