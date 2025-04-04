В Киевской области Вооруженные силы России поразили тренировочную базу ВСУ и подразделение «охотников за дронами». Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, российская армия провела четыре атаки в Броварах и Броварском районе. В полночь раздалась серия взрывов. В итоге были поражены тренировочная база, небольшой склад с боеприпасами и подразделение «охотников» вместе с транспортом, заключил он.

До этого Лебедев сообщил, что множество иностранных наемников ВСУ прибыли в Харьков. Он добавил, что новоприбывшие военные хорошо экипированы, преимущественно в возрасте около тридцати лет. По его словам, среди них есть и женщины.

Прибывших в город наемников координатор николаевского подполья разделил на две группы: англоязычные — выходцы из разных стран Европы; выходцы из стран Латинской Америки, которых местные жители легко отличают по смуглой коже.

Ранее посол Колумбии сообщил о ликвидированных в рядах ВСУ колумбийцах.