Группа бойцов ВСУ сдалась в плен российским солдатам в Запорожской области

РИА Новости: четыре бойца ВСУ сдались в плен солдатам РФ в Запорожской области

Несколько украинских военных сдались в плен российским солдатам рядом с населенным пунктом Щербаки в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

«Группа противника в количестве четырех человек в районе населенного пункта Щербаки приняла решение сдаться в плен. Была установлена связь. Группа выведена без потерь», — рассказал источник.

2 апреля снайпер 40-й бригады морской пехоты ВС РФ с позывным «Коваль» рассказал, что украинские солдаты не хотят идти на обмен, опасаясь, что командование ВСУ снова отправит их в зону боевых действий.

По словам «Коваля», пленные украинцы знают об отступлении своей армии и понимают, что максимум через месяц после обмена снова окажутся в окопе.

До этого пленный украинский военный Александр Симончук рассказал, что при подготовке мобилизованных им рассказывали, как сдаваться в плен российской армии. На них, в частности, рекомендовали не вести себя в плену слишком агрессивно или слишком активно.

Ранее стало известно, что командование ВСУ запретило сдаваться своим военным возле Гуево в Курской области.