В ДНР сотрудники ФСБ и Росгвардии обезвредили украинский беспилотник

Росгвардейцы и сотрудники военной контрразведки обезвредили беспилотник в ДНР

В Донецкой народной республике сотрудники военной контрразведки ФСБ и спецназовцы группировки Росгвардии нашли и обезвредили ударный беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, о вероятном месте падения дрона сообщили местные жители. Специалисты на месте обнаружения идентифицировали объект как ударный беспилотник самолетного типа производства США, который используют ВСУ.

В итоге беспилотник уничтожили с помощью накладного заряда.

4 апреля в Минобороны сообщили, что за минувшую ночь над регионами России дежурные средства противовоздушной обороны сбили 107 беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в МИД отреагировали на массированную атаку БПЛА Украины на Россию.