Губернатор Калужской области рассказал о сбитых за ночь беспилотниках

Губернатор Шапша: за ночь силы ПВО сбили семь беспилотников в Калужской области

Минувшей ночью ночью средства противовоздушной обороны сбили на территории Калужской области семь беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, пять дронов уничтожили в Тарусском районе и по одному — в Дзержинском и Малоярославецком районах.

На местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет.

До этого жители Липецка рассказали, что в небе над городом слышно от 15 до 20 сильных взрывов. На данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет. Также слышны звуки пролетающих БПЛА.

Накануне утром Минобороны сообщило, что средства ПВО прошедшей ночью сбили 23 украинских беспилотника над российскими регионами. По информации ведомства, шесть БПЛА были уничтожены в Брянской области, по пять — в Орловской и Курской областях, четыре дрона сбили в Калужской области, два — над Белгородской областью и еще один — над Смоленской.

Ранее российские следователи возбудили дело об атаке дронов ВСУ на жилые дома в Курской области.