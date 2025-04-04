Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Калужской области рассказал о сбитых за ночь беспилотниках

Губернатор Шапша: за ночь силы ПВО сбили семь беспилотников в Калужской области
close
Inna Varenytsia/Reuters

Минувшей ночью ночью средства противовоздушной обороны сбили на территории Калужской области семь беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, пять дронов уничтожили в Тарусском районе и по одному — в Дзержинском и Малоярославецком районах.

На местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет.

До этого жители Липецка рассказали, что в небе над городом слышно от 15 до 20 сильных взрывов. На данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет. Также слышны звуки пролетающих БПЛА.

Накануне утром Минобороны сообщило, что средства ПВО прошедшей ночью сбили 23 украинских беспилотника над российскими регионами. По информации ведомства, шесть БПЛА были уничтожены в Брянской области, по пять — в Орловской и Курской областях, четыре дрона сбили в Калужской области, два — над Белгородской областью и еще один — над Смоленской.

Ранее российские следователи возбудили дело об атаке дронов ВСУ на жилые дома в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами