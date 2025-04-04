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В Британии объяснили интерес Трампа к сотрудничеству с Россией

Эксперт Меркурис: Трамп видит в России экономические возможности для США
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп видит во взаимодействии с Россией экономические возможности для США. Об этом в своем канале на YouTube заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«С учетом нынешней инфляции и введением тарифов Трампу нужно будет держать цены <…> У России достаточно энергоресурсов, которые могут быть очень выгодны США <…> Причем это будут не конкурентные отношения, а партнерские <…> Сейчас экономика и торговля полностью определяют политику», — считает Меркурис.

Он добавил, что поскольку Россия чрезвычайно богата природными ресурсами, то для Соединенных Штатов Дональда Трампа это означает, что у Москвы и Вашингтона есть значительное поле для экономического сотрудничества.

При этом в четверг, 3 апреля, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел встречи с ключевыми членами администрации президента США Дональда Трампа.

На встречах обсуждалось также экономическое взаимодействие между Россией и США, в частности желание американских компаний вернуться на российский рынок.

Ранее в Кремле прокомментировали визит главы РФПИ в Вашингтон.

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