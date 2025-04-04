В Ростовской области сбиты несколько украинских БПЛА

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Неклиновском районе Ростовской области. Об этом в Telegram-канале пишет временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

«Этой ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Неклиновском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, — пишет Слюсарь.

При этом Telegram-канал Shot сообщил, что жители Таганрога слышали несколько взрывов на окраине города.

В предыдущий раз Вооруженные силы Украины нанесли удар по Таганрогу при помощи беспилотников во вторник, 1 апреля.

Глава города Светлана Камбулова сообщила, что почти 230 оконных проемов в семи жилых домах получили повреждения в результате атаки.

Ранее российские следователи возбудили дело об атаке дронов ВСУ на жилые дома в Курской области.