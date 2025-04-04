Минобороны: ВС РФ в боях за Веселое в ДНР захватили технику и вооружение ВСУ

Группировка войск «Восток» в боях за село Веселое на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) захватила боевой бронированный автомобиль, вооружение и боеприпасы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил командир танкового взвода танковой бригады с позывным Колос, передает ТАСС.

«Из трофейной техники захватили: ББМ (боевая бронированная машина — «Газета.Ru»), стрелковое оружие натовское очень много, гранаты», — сказал военный.

3 апреля Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки «Запад» улучшили свое положение по переднему краю в ДНР. Они нанесли поражение танковой, двум механизированным, штурмовой бригадам Вооруженных сил Украины и бригаде территориальной обороны.

В этот же день стало известно, что группа наемников из Португалии ликвидирована при штурме Андреевки.

Ранее главком НАТО отметил беспрецедентное наращивание сил ВС РФ.