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В Тульской области сбили украинский беспилотник

Миляев: силы ПВО сбили украинский БПЛА в Тульской области
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Украинский беспилотный летательный аппарат был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Тульской области. Об этом заявил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что в результате произошедшего нет разрушений и пострадавших. На месте ведется работа оперативных служб.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе проверяют сообщения о падении сбитых украинских беспилотников.

Он также напомнил жителям Липецкой области, что приближаться и трогать обломки беспилотников нельзя из-за высокой опасности повторной детонации. Вместо этого по телефону 112 необходимо сообщить о местонахождении обломков и ждать приезда оперативных служб на безопасном расстоянии.

Утром 3 апреля Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО прошедшей ночью сбили 23 украинских беспилотника над российскими регионами. По информации ведомства, шесть БПЛА были уничтожены в Брянской области, по пять — в Орловской и Курской областях, четыре дрона сбили в Калужской области, два — над Белгородской областью и еще один — над Смоленской.

Ранее на подлете к Москве сбили беспилотник.

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