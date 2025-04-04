В Киеве сообщили о работе ПВО

В Киеве сработали силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

«В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» — написал он.

В ночь на 3 апреля сообщалось, что Харьков и Днепропетровск подвергаются массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Около полуночи мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город атаковали 14 беспилотных летательных аппаратов, удары пришлись по пяти локациям в Киевском районе. По его словам, небольшие повреждения получили объекты жилищного фонда и транспортной инфраструктуры.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее взрывы произошли в подконтрольном Украине городе.