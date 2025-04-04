В Липецкой области ищут обломки сбитых БПЛА ВСУ

Артамонов заявил, что в Липецкой области проверяют сообщения о падении БПЛА

В Липецкой области проверяют сообщения о падении сбитых украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале пишет губернатор региона Игорь Артамонов.

«Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков в результате уничтожения БПЛА силами ПВО в Липецке и Липецком МО, — пишет Артамонов.

Он также напомнил жителям Липецкой области, что приближаться и трогать обломки беспилотников нельзя из-за высокой опасности повторной детонации. Вместо этого по телефону 112 необходимо сообщить о местонахождении обломков и ждать приезда оперативных служб на безопасном расстоянии.

До этого Telegram-канал Shot сообщил, что жители Липецка услышали около 20 громких взрывов.

Утром 3 апреля Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО прошедшей ночью сбили 23 украинских беспилотника над российскими регионами. По информации ведомства, шесть БПЛА были уничтожены в Брянской области, по пять — в Орловской и Курской областях, четыре дрона сбили в Калужской области, два — над Белгородской областью и еще один — над Смоленской.

Ранее на подлете к Москве сбили беспилотник.