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Хинштейн рассказал о ночной атаке БПЛА ВСУ на Курскую область

Хинштейн: семь домов повреждены в результате атаки БПЛА на Курскую область
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Обломки сбитых украинских беспилотников повредили семь домов в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, поврежден участок кровли и часть технического этажа над выходом из подъезда в многоквартирный дом по улице Чехова в Курске. Также повреждены стекла в одной из квартир в доме по улице Республиканской. В Курском районе в поселке Маршала Жукова в трех многоэтажках выбиты стекла, две машины загорелись в результате падения обломков, пожар оперативно ликвидировали сотрудники МЧС.

Кроме того, в результате падения обломков дронов в селе Верхнее Гуторово Курского района были повреждены забор одного из частных домов и два автомобиля, в садовом некоммерческом товариществе «Взлет» пострадали фасады двух дачных домов.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 2 апреля силы противовоздушной обороны сбили нар регионами России 93 беспилотника, из них 87 — над Курской областью.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее ВСУ ударили по зданию школы в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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