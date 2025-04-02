Жителей Орловской области предупредили об угрозе атаки беспилотников

В Орловской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Опасность атаки БПЛА! На территории Орловской области», — говорится в рассылке.

Жителей региона призвали сохранять бдительность.

Незадолго до этого стало известно об атаке украинских беспилотников на город Таганрог в Ростовской области. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь рассказал, что из-за атаки БПЛА в Таганроге произошли возгорания в девятиэтажном доме на улице Лизы Чайкиной, 57 и возле семиэтажного дома на улице Ленина,147. Упавший беспилотник также обнаружили в районе переулка 1-й Новый, 26. В связи с этим в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. По информации SHOT, не менее двух человек получили травмы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.