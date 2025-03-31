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ВС РФ поразили группу ВСУ, которая должна была усилить подразделения в Курской области

РИА: силы РФ поразили группу, которая должна была усилить ВСУ в Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные поразили группу украинских военнослужащих в Сумской области Украины, которая должна была усилить группировку ВСУ в Курской области. Об этом заявило РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Один [прилет] в Сумском районе в 22.45 — поражена группа, собранная для поддержки ВСУ, попавших в окружение в Курской области», — сказал Лебедев.

По его данным, в группе было до десяти единиц бронетехники и около 50 человек личного состава.

30 марта ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал об ожесточенных боях в районе хутора Олешня и села Гуево в Курской области.

По его данным, военные ВС РФ смогли выбить украинских солдат с опорного пункта у села Басовка в Сумской области. После этого российские подразделения предприняли попытки закрепиться на новой позиции.

31 марта российские Telegram-каналы заявили, что украинские войска за последние два дня нарастили интенсивность атак на Курскую область.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили Гоголевку в Курской области.

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