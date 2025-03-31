Украинские войска за последние два дня нарастили интенсивность атак на Курскую область. Об этом сообщил Telergam-канал «Архангел спецназа».

Из материала следует, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали активно обстреливать ствольную артиллерию. В частности, целью становятся орудия на рубежах наступающих российских подразделений.

«Также [удары наносятся] по тыловым районам Суджи, Мирного, Рубанщины и Гончаровки», — говорится в тексте.

Как отметили авторы публикации, украинские военнослужащие предпринимали попытки удержать хоть какие-то позиции в Курской области. Однако их усилия не увенчались успехом.

В настоящее время российские солдаты зачищают от ВСУ лесополосы в районе населенного пункта Гоголевка. Кроме того, они продолжают ликвидировать остатки украинских формирований в селе Гуево.

31 марта Telegram-канал «Северный ветер» написал, что бойцы Вооруженных сил РФ нанесли удары по месту скопления резервов украинских войск, переброшенных к хутору Олешня в Курской области. В результате большая часть военных ВСУ была уничтожена, а остальные рассредоточились по окрестным лесополосам.

Ранее в Курской области ликвидировали швейцарского наемника.