На Западе предположили, что создание на Украине космических войск оплатит Евросоюз

Создание на территории Украины космических войск, вероятно, оплатит Евросоюз. Такое предположение сделал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Полагаю, ЕС оплатит?» — поинтересовался он.

Накануне сообщалось, что украинское Министерство обороны учредило новое управление космической политики, призванное координировать взаимодействие государственных и частных космических предприятий, научных организаций и Вооруженных сил Украины. Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что создание управления является шагом к формированию полноценных космических войск.

Задача управления — не только стимулировать привлечение передовых космических технологий в Украину, но и объединить все заинтересованные стороны для эффективного сотрудничества с оборонным ведомством. Министерство обороны планирует стать ключевым заказчиком космической техники и услуг в стране. В долгосрочной перспективе, до 2030 года, Украина нацелена на создание собственной системы оборонных спутников, а также системы оповещения о воздушных угрозах и мониторинга космического пространства.

Ранее аналитик предрек Украине экономические потрясения.