В двух регионах России объявлена опасность атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в своем Telegram-канале об опасности атаки БПЛА в регионе.

«Силы ПВО (противовоздушной обороны) наготове», — сообщил чиновник.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями властей и МЧС.

Примерно в это же время об опасности атаки дронов в Белгородской области заявило и управление МЧС по региону. В ведомстве призвали жителей быть бдительными.

До этого на территории Краснодарского края была объявлена авиационная опасность. В МЧС предупредили об угрозе падения взрывных устройств.

Сигнал «авиационная опасность» подается, если силы ПВО обнаружили вражеские летательные аппараты, которые своим оружием могут угрожать региону с воздуха. При этом не обязательно, что они нанесут удар по военным или гражданским объектам. Довольно часто воздушная тревога оказывается ложной. Тем не менее, получив сигнал, все оперативные службы приводятся в состояние повышенной готовности.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.