Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ отчиталось о потерях ВСУ в зоне СВО за сутки

Минобороны РФ: суточные потери ВСУ в зоне СВО превысили 1300 человек
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) превысили 1300 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, на Белгородском направлении потери ВСУ в течение суток составили до 185 бойцов, а также две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция RADA израильского производства и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

В зоне ответственности группировки российских войск «Запад» украинские войска лишились до 210 военных, танк, двух боевых бронемашин, шести автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, а также двух станций радиоэлектронной борьбы и склада боеприпасов.

Подразделения группировки «Юг» уничтожили, ранили и взяли в плен до 300 бойцов ВСУ, ликвидировали танк, бронемашину HMMWV американского производства и пять автомобилей. Помимо этого, российские военные взорвали склад боеприпасов.

Потери ВСУ в зоне действий группы «Центр» составили более 480 солдат, два танка, шесть бронемашин, пять обычных машин и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Восток» уничтожили, ранили и взяли в плен до 150 военных. Также украинские войска потеряли три автомобиля, три орудия полевой артиллерии, склад боеприпасов.

В результате действий группировки «Днепр» уничтожены более 70 украинских военнослужащих, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Запорожской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами