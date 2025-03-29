Минобороны РФ: суточные потери ВСУ в зоне СВО превысили 1300 человек

За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) превысили 1300 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, на Белгородском направлении потери ВСУ в течение суток составили до 185 бойцов, а также две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция RADA израильского производства и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

В зоне ответственности группировки российских войск «Запад» украинские войска лишились до 210 военных, танк, двух боевых бронемашин, шести автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, а также двух станций радиоэлектронной борьбы и склада боеприпасов.

Подразделения группировки «Юг» уничтожили, ранили и взяли в плен до 300 бойцов ВСУ, ликвидировали танк, бронемашину HMMWV американского производства и пять автомобилей. Помимо этого, российские военные взорвали склад боеприпасов.

Потери ВСУ в зоне действий группы «Центр» составили более 480 солдат, два танка, шесть бронемашин, пять обычных машин и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Восток» уничтожили, ранили и взяли в плен до 150 военных. Также украинские войска потеряли три автомобиля, три орудия полевой артиллерии, склад боеприпасов.

В результате действий группировки «Днепр» уничтожены более 70 украинских военнослужащих, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Запорожской области.