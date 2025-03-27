В Крыму сбили украинский дрон, пытавшийся атаковать хранилище газа

Украинские военнослужащие предприняли неудачную попытку нанести удар по инфраструктурному объекту в Черноморском районе республики Крым. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, вечером 26 марта около 17:00 (совпадает с мск) в небе над регионом был уничтожен ударный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дрон самолетного типа заметили в районе мыса Тарханкут.

«Объектом атаки <...> являлось наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа», — говорится в заявлении.

В тексте подчеркивается, что бойцы ВСУ продолжают обстреливать российские объекты энергетической инфраструктуры, несмотря на заявления о приостановке подобных атак.

24 марта в Саудовской Аравии состоялся очередной раунд переговоров между представителями РФ и США. Встреча длилась около 12 часов, а одними из ключевых тем обсуждения стали защита инфраструктурных объектов и обеспечение безопасности судоходства в Черном море.

На следующий день пресс-служба Кремля заявила, что Москва и Вашингтон договорились разработать меры по прекращению ударов по объектам энергетической инфраструктуры в рамках украинского конфликта с 18 марта. «Энергетическое перемирие» между РФ и Украиной рассчитано на 30 дней, но стороны предусмотрели возможность его продления.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что достигнутые соглашения должны вступить в силу после их официального оглашения Вашингтоном.

Ранее на Украине признали, что РФ соблюдает договоренности о приостановке атак на энергетические объекты.