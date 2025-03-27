Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму сбили украинский дрон, пытавшийся атаковать хранилище газа

МО РФ: в Крыму сбили украинский дрон, пытавшийся атаковать газохранилище
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские военнослужащие предприняли неудачную попытку нанести удар по инфраструктурному объекту в Черноморском районе республики Крым. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, вечером 26 марта около 17:00 (совпадает с мск) в небе над регионом был уничтожен ударный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дрон самолетного типа заметили в районе мыса Тарханкут.

«Объектом атаки <...> являлось наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа», — говорится в заявлении.

В тексте подчеркивается, что бойцы ВСУ продолжают обстреливать российские объекты энергетической инфраструктуры, несмотря на заявления о приостановке подобных атак.

24 марта в Саудовской Аравии состоялся очередной раунд переговоров между представителями РФ и США. Встреча длилась около 12 часов, а одними из ключевых тем обсуждения стали защита инфраструктурных объектов и обеспечение безопасности судоходства в Черном море.

На следующий день пресс-служба Кремля заявила, что Москва и Вашингтон договорились разработать меры по прекращению ударов по объектам энергетической инфраструктуры в рамках украинского конфликта с 18 марта. «Энергетическое перемирие» между РФ и Украиной рассчитано на 30 дней, но стороны предусмотрели возможность его продления.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что достигнутые соглашения должны вступить в силу после их официального оглашения Вашингтоном.

Ранее на Украине признали, что РФ соблюдает договоренности о приостановке атак на энергетические объекты.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами