Минобороны: за сутки ВСУ потеряли более 260 военных в Курской области

За сутки потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области свыше 260 военнослужащих. Об этом сообщило министерство обороны России.

Кроме того, украинская армия лишилась танка, боевой машины пехоты, трех боевых бронированных машин, десяти автомобилей, двух артиллерийских орудий, трех минометов и двух пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

В российском оборонном ведомстве добавили, что ВС России в течение суток отразили три контратаки ВСУ в Курской области.

Утром 25 марта газета «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ сообщила, что экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по живой силе и опорному пункту украинских войск на территории Курской области. Цели находились в одном из приграничных районов региона.

По информации ведомства, места скопления ВСУ были поражены с помощью авиационных бомб. Бойцы Вооруженных сил РФ использовали снаряды, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее российские военные окружили солдат ВСУ у таможенного пункта «Суджа» на границе Курской области.