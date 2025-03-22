Беспилотник перед ударом заснял военных ВСУ, выпрыгнувших из бронетехники

В Сумской области Украины (граничит с Курской областью РФ) военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ходу выпрыгнули из бронетехники при виде российского беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).
На распространенных кадрах видно, как украинские бойцы бросаются в бегство, бросая технику.
Военкоры отмечают, что десантник из Крыма, оператор 56-го полка Воздушно-десантных войск РФ «Чехов» продолжает уничтожать украинскую боевую технику в Сумской области, залетая глубоко за линию фронта.
21 марта в Министерстве обороны РФ сообщили, что в период с 15 по 21 марта Вооруженные силы России осуществили 13 массированных ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками.
В результате этих операций были поражены объекты военной инфраструктуры, включая аэродромы, производственные цеха по сборке и хранению ударных беспилотников, склады боеприпасов и места временной дислокации подразделений ВСУ, а также пункты подготовки операторов беспилотников.
Ранее Кремль объяснил удар ВС России по собственным беспилотникам.