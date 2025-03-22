Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» вышел на связь после ранения. Его видеообращение опубликовали в Telegram-канале подразделения.

Он рассказал, что ему оказали первую помощь, после чего он воссоединился с отрядом.

«Немного припухший, правда. Главное, нет переломов», — поделился боец.

«Аид» также пошутил, что у него в голове появилась «вольфрамовая начинка», которая будет помогать ему думать. «Лента.ру» добавила, что по этому утверждению можно сделать вывод, что военный мог быть легко ранен либо кассетным боеприпасом (у таких в качестве поражающих элементов используются вольфрамовые шарики), либо осколком бронебойного снаряда с сердечником из этого металла.

«Аид» получил ранение накануне. При этом командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявлял, что мужчина уже получал несколько ранений и новое, по его мнению, не причинит серьезного вреда его здоровью.

Ранее командир «Ахмата» рассказал подробности операции «Поток».