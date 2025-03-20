Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Два фигуранта дела Тимура Иванова признали вину

«Ъ»: проходящие по делу Тимура Иванова двое бизнесменов признали вину
close
Depositphotos

Проходящие по делу о получении взятки бывшим заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым бизнесмены Александр Фомин и Сергей Бородин признали вину. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Во время заседания Басманного суда Москвы представитель Следственного комитета заявил, что генеральный директор компании «Волжский берег» Сергей Бородин признал вину, сообщив о новом коррупционном эпизоде, и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с этим его дело будет выделено в отдельное производство, и он пойдет под суд первым.

Другой фигурант, совладелец компании «Олимпситистрой» Александр Фомин, признал свою вину в даче взятки Иванову, но о новых коррупционных эпизодах не рассказал и досудебного соглашения не заключил.

18 марта сообщалось, что суд до конца апреля продлил срок ареста экс-заместителю министра обороны Тимуру Иванову.

Ранее сообщалось, что суды арестовали имущество Тимура Иванова и активы его семьи.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами