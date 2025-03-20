Два фигуранта дела Тимура Иванова признали вину

Проходящие по делу о получении взятки бывшим заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым бизнесмены Александр Фомин и Сергей Бородин признали вину. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Во время заседания Басманного суда Москвы представитель Следственного комитета заявил, что генеральный директор компании «Волжский берег» Сергей Бородин признал вину, сообщив о новом коррупционном эпизоде, и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с этим его дело будет выделено в отдельное производство, и он пойдет под суд первым.

Другой фигурант, совладелец компании «Олимпситистрой» Александр Фомин, признал свою вину в даче взятки Иванову, но о новых коррупционных эпизодах не рассказал и досудебного соглашения не заключил.

18 марта сообщалось, что суд до конца апреля продлил срок ареста экс-заместителю министра обороны Тимуру Иванову.

Ранее сообщалось, что суды арестовали имущество Тимура Иванова и активы его семьи.