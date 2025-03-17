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Украина экстрадировала немецкого наемника, подозреваемого в изнасилованиях

Украина выдала Германии немца, подозреваемого в изнасилованиях
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Украина выдала Германии немца, который участвовал в боевых действиях в составе ВСУ. Его подозревают в изнасиловании, сообщило украинское издание «Общественное Новости» со ссылкой на офис генпрокурора.

«Украинский офис генпрокурора принял решение экстрадировать немецкого гражданина... Также начал досудебное следствие в отношении иностранца в изнасиловании, ведь среди потерпевших могли быть две украинки, — говорится в сообщении.

Потерпевшие подтвердили прокурорам факты насилия, отметили в генпрокуратуре.

В материале говорится, что гражданин Германии пересек границу Украины и Польши 17 марта. Запрос на его экстрадицию Берлин направил Киеву в 2023 году. Кроме изнасилования, мужчину подозревают в хранении и распространении изображений сексуального насилия.

По данным издания, подозреваемый был на Украине в качестве наемника с 2022 года.

17 марта посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что некоторые страны обращаются к РФ с просьбой передать данные об их гражданах-наемниках в рядах ВСУ, которые участвовали в боевых действиях на территории РФ.

Ранее в России заочно осудили литовского наемника за вторжение в Курскую область.

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