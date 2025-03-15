В Волгоградской области рассказали о последствиях массированной атаки дронов

Губернатор Бочаров: повреждений после атаки БПЛА в Волгоградской области нет

Беспилотники Вооруженных сил Украины совершили массированный налет на регион в ночь на 15 марта, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, передает Telegram-канал администрации Волгоградской области.

По его словам, атаке дронов подверглись Котовский, Городищенский и Калачевский районы в южной части Волгограда.

«Большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована. В результате падения обломков возникло локальное возгорание камыша на территории Красноармейского района, которое было оперативно потушено», — заявил Бочаров.

Губернатор добавил, что на данный момент о пострадавших и повреждениях неизвестно.

До этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Воздушные суда не принимались и не отправлялись более четырех часов.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT написал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят массовую атаку на Волгоград и область с помощью беспилотников. По данным Telegram-канала Mash, нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе, предварительно, подвергся атаке дронов.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.