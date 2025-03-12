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На Украине потеряли веру в способность F-16 изменить ситуацию на фронте

MWM: ВВС Украины больше не верят, что F-16 способны переломить ход конфликта
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинские военнослужащие больше не считают, что западные истребители F-16 могут помочь им изменить ситуацию на поле боя в свою пользу. Об этом пишет издание Military Watch Magazine со ссылкой на представителя Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрия Игната.

Как отметили журналисты, в мае 2023 года представители Киева утверждали, что данные истребители позволят украинским войскам одержать победу в конфликте с Москвой. Но теперь ситуация изменилась.

«Сомнения украинцев относительно ограничений F-16 резко отличаются от ранее выраженных больших надежд на то, что эти истребители переломят ситуацию», — говорится в материале.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

11 марта Игнат рассказал, что переданные ВВС Украины западные истребители F-16 по своим характеристикам уступают российским истребителям Су-35. По его словам, Киев получил от зарубежных партнеров не самые новые воздушные суда, которые не способны один на один противостоять современным Су-35.

В связи с этим он заявил о необходимости комплексного подхода к ведению боевых действий, в которых участвуют F-16. Речь идет об одновременной работе истребителей, систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее в подполье сообщили об ударе по аэродрому в Ивано-Франковской области, где находились F-16.

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