В США назвали условие выживаемости российского крейсера «Адмирал Нахимов» в войне с НАТО

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» сможет не быть разрушенным в войне с НАТО при условии наличия поддержки с воздуха. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

По словам обозревателя Стива Балестриери, во время холодной войны морская авиация СССР насчитывала тысячу самолетов, которые были поделены между Северным, Тихоокеанским, Балтийским и Черноморским флотами. На сегодняшний день у России нет такого количества самолетов, поэтому выживание «Адмирала Нахимова» будет зависеть от того, насколько близко к береговой линии он будет находиться.

«Россия все еще страдает манией величия и ведет переговоры о строительстве авианосца размером с американский», — отмечается в статье.

5 февраля издание Military Watch Magazine писало, что крейсер «Адмирал Нахимов» станет новым флагманом военно-морского флота (ВМФ) России. В материале указано, что после модернизации крейсер будет оснащен самым мощным вооружением, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Калибр», что сделает его одним из самых сильных надводных кораблей в мире.

Адмирал Нахимов» начал свою модернизацию в 1999 году. Первоначально планировалось, что он вернется в боевой состав флота в 2018 году, однако позже стало известно, что его возвращение откладывается на неопределенный срок.

Ранее в США крейсер «Адмирал Нахимов» сравнили с «гигантским ракетным грузовиком».