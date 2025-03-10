На Западе рассказали, от чего зависит возобновление военной помощи США Украине

Возобновление военной помощи Вашингтона Киеву зависит от шагов Украины, касающихся урегулирования конфликта, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников.

«Возобновление военной и разведывательной поддержки будет зависеть от действий Украины. <...> Вашингтон стремится ускорить процесс прекращения огня между Москвой и Киевом», — говорится в публикации.

Собеседники издания подчеркнули, что американская сторона не намерена давать какие-либо гарантии возобновления военной поддержки Украины в преддверии встречи американской и украинской сторон в Джидде.

До этого спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявлял, что Соединенные Штаты рассчитывают на прогресс в решении украинского вопроса после встречи в Джидде.

7 марта МИД Саудовской Аравии сообщил, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта. Стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможных переговорах США и РФ в ближайшее время.