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На Западе рассказали, от чего зависит возобновление военной помощи США Украине

WP: возобновление военной помощи США зависит от шагов Украины
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Mariam Zuhaib/AP

Возобновление военной помощи Вашингтона Киеву зависит от шагов Украины, касающихся урегулирования конфликта, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников.

«Возобновление военной и разведывательной поддержки будет зависеть от действий Украины. <...> Вашингтон стремится ускорить процесс прекращения огня между Москвой и Киевом», — говорится в публикации.

Собеседники издания подчеркнули, что американская сторона не намерена давать какие-либо гарантии возобновления военной поддержки Украины в преддверии встречи американской и украинской сторон в Джидде.

До этого спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявлял, что Соединенные Штаты рассчитывают на прогресс в решении украинского вопроса после встречи в Джидде.

7 марта МИД Саудовской Аравии сообщил, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта. Стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможных переговорах США и РФ в ближайшее время.

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