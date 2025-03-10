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Военный эксперт объяснил появление бойцов «Айдара» в Курской области

Полковник Матвийчук объяснил появление «Айдара» под Курском прорывом обороны ВСУ
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Переброска бойцов украинского национального батальона «Айдар» в Курскую область обусловлена прорывом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом районе. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Под Курском идет прорыв обороны противника фактически с окружением с трех направлений крупной группировки. [Главком ВСУ Александр] Сырский отправляет элиту, которую они берегли, чтобы как-то стабилизировать ситуацию на фронте», — объяснил отставной офицер.

По словам Матвийчука, сложившаяся под Курском ситуация говорит о скором поражении украинских войск на этом направлении.

10 марта капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин заявил, что полное освобождение Курской области – это вопрос одной-двух недель. Сейчас российские военные сжимают кольцо вокруг Суджи, отметил эксперт. Полное окружение города не позволит противнику покинуть его. Таким образом, украинские войска попадут в котел.

Ранее Украину предупредили о выборе между «катастрофой» и «ужасом» при отказе от перемирия.

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