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В ВСУ заявили о способности Украины создать в 2025 году аналог британских крылатых ракет

Times: Украина уже в 2025 году может разработать аналог ракет Storm Shadow
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Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

Украина уже в 2025 году может разработать аналог крылатых ракет британского производства Storm Shadow. Об этом сообщает британская газета Times со ссылкой на командира подразделения операторов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Боровика.

«Я думаю, что скоро, возможно, в этом году мы увидим аналог Storm Shadow», — сказал военнослужащий.

Ракета Storm Shadow разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции ракета получила название SCALP, выпускается концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Украине этих ракет в мае 2023 года.

По данным газеты The Daily Mail, изначально у Великобритании было порядка 900 ракет Storm Shadow. Цена одной такой ракеты составляет приблизительно £2 млн или около $2,58 млн. В ноябре 2024 года стало известно, что в распоряжении британской армии было примерно 600 единиц таких ракет, тогда как сотни были поставлены Украине с начала специальной военной операции.

Ранее в Британии объяснили, почему их ракеты Storm Shadow бесполезны для ВСУ.

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