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В Румынии заявили о готовности страны стать хабом для отправки войск на Украину

Врио президента Боложан: Румыния может стать хабом для отправки войск на Украину
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Depositphotos

Румыния может стать логистическим хабом для отправки на Украину войск других государств. Об этом заявил врио президента страны Илие Боложан по итогам экстренного саммита ЕС, передает ТАСС.

Врио главы государства отметил, что Румыния не станет отправлять свои войска на территорию Украины. При этом страна примет участие во встрече министров обороны и начальников штабов вооруженных сил, которая пройдет в Париже.

«Стало быть, с точки зрения военной логистики присутствие Румынии будет необходимо, чтобы знать, какова концепция и будут ли элементы, связанные с использованием румынской инфраструктуры, военных баз, например, на территории Румынии или элементов другой военной инфраструктуры, портов, аэропортов», — сказал Боложан.

4 марта постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Евросоюз, обсуждая размещение миротворцев на территории Украины, «ставит телегу впереди лошади». Дипломат обратил внимание на то, что обычно последовательность действий другая: изначально нужно проработать основные параметры сделки, а только затем обсуждать механизм ее реализации.

Ранее в США заявили о глубокой зависимости Европы от Вашингтона.

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