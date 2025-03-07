В Польше раскрыли ситуацию с американским вооружением в Жешуве

Минобороны Польши: США не сворачивают свою инфраструктуру в Жешуве

Соединенные Штаты не сворачивают свою военную инфраструктуру в Жешуве, главном хабе поставок западного вооружения на Украину. Об этом изданию Onet заявили в польском министерстве обороны.

«Сообщаем о том, что никакие подобные процессы не происходят и не планируются. Не рассматриваются также изменения в присутствии американского персонала», — заявили в польском военном ведомстве.

Так были опровергнуты слухи о том, что американские вооруженные силы планируют свернуть или минимизировать собственную военную инфраструктуру на территории аэропорта Жешува.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» также отметил, что России приходится жить в условиях боевых действий.

4 марта агентство Reuters со ссылкой на американскую администрацию сообщило, что США решили приостановить всю военную помощь Украине. Вашингтон пошел на такой шаг после словесной перепалки президента страны Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая произошла во время их очной встречи в конце февраля.

Комментируя ситуацию, в Белом доме заявили о необходимости пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали условие для возобновления военной помощи Украине.