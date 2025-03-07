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ЕС хочет поставлять Украине оружие и после завершения конфликта

Лидеры ЕС хотят продолжить поставки оружия на Украину после завершения конфликта
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Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Лидеры Европейского союза хотят продолжить поставки оружия на Украину и после завершения конфликта с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговый документ саммита в Брюсселе, поддержанный 26 из 27 лидеров государств — членов сообщества.

«Достижение мира посредством силы требует сильной позиции для Украины, важнейшим компонентом которой должен стать ее собственный мощный военный потенциал. Это касается периодов до, во время и по завершении переговоров о прекращении войны», — сообщается в итоговом документе.

Тем не менее экстренный саммит Европейского союза (ЕС) по обороне отложил принятие заявления по поддержке Украины до следующей встречи из-за позиции Венгрии.

6 марта президент Литвы Гитанас Науседа предложил странам Евросоюза выделять Украине 0,25% своего валового внутреннего продукта (ВВП), что составит более €40 млрд в год. По его словам, республика уже взяла на себя подобное обязательство.

Ранее главы ЕК и Евросовета перед саммитом ЕС провели на публике «скрытую» беседу.

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