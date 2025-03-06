Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бойцы спецназа «Ахмат» столкнулись с необычной болезнью в зоне СВО

Бойцы спецназа «Ахмат» столкнулись с мышиной лихорадкой в зоне спецоперации
close
Paulpixs/Shutterstock/FOTODOM

Среди военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО) участились случаи так называемой мышиной лихорадки. Об этом сообщает »Tsargrad.tv» со ссылкой на командира одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

По словам собеседника издания, из-за этой необычной болезни в госпиталь попали уже несколько бойцов «Ахмата». «Аид» пояснил, что опасность представляют мыши-полевки.

«Опасность полевок в том, что они с удовольствием грызут человека, не стесняясь. Когда ты спишь, ты сразу даже не понимаешь, что тебя погрызли», — отметил командир группы спецназа.

«Аид» отметил, что угрозу представляют не столько укусы, сколько нахождение рядом с переносчиками болезни. Запускать эту болезнь нельзя, иначе «почки выйдут из чата», заключил командир.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, которую также называют «мышиной лихорадкой», — это острая вирусная природно-очаговая болезнь, которая характеризуется лихорадкой, а также общей интоксикацией и своеобразным поражением почек.

Если вовремя не начать лечение, болезнь поражает почки и может привести к летальному исходу. Распространяют лихорадку грызуны — от человека к человеку вирус не передается.

В ноябре прошлого года сообщалось, что участник специальной военной операции из Екатеринбурга постирал вещи в радиоактивной воде и начал гнить заживо.

Ранее в Чечне прокомментировали «исчезновение» Кадырова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами