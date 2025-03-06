Бойцы спецназа «Ахмат» столкнулись с необычной болезнью в зоне СВО

Среди военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО) участились случаи так называемой мышиной лихорадки. Об этом сообщает »Tsargrad.tv» со ссылкой на командира одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

По словам собеседника издания, из-за этой необычной болезни в госпиталь попали уже несколько бойцов «Ахмата». «Аид» пояснил, что опасность представляют мыши-полевки.

«Опасность полевок в том, что они с удовольствием грызут человека, не стесняясь. Когда ты спишь, ты сразу даже не понимаешь, что тебя погрызли», — отметил командир группы спецназа.

«Аид» отметил, что угрозу представляют не столько укусы, сколько нахождение рядом с переносчиками болезни. Запускать эту болезнь нельзя, иначе «почки выйдут из чата», заключил командир.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, которую также называют «мышиной лихорадкой», — это острая вирусная природно-очаговая болезнь, которая характеризуется лихорадкой, а также общей интоксикацией и своеобразным поражением почек.

Если вовремя не начать лечение, болезнь поражает почки и может привести к летальному исходу. Распространяют лихорадку грызуны — от человека к человеку вирус не передается.

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