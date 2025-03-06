Песков рассказал о реакции РФ на возможную отправку армии Франции на Украину

Песков: РФ не согласится на размещение французских солдат на Украине

В Кремле считают очевидной реакцию России на возможное появление французских войск на Украине. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон заговорил о размещении контингента на Украине после конфронтационного заявления по отношению к РФ.

«То есть фактически речь идет о конфронтационном размещении некоего эфемерного контингента. Может ли Россия на это согласиться? Можно просто повесить в воздухе этот вопрос, не отвечая прямо на него, потому что ответ абсолютно очевиден», — сказал Песков.

5 марта Макрон выступил перед нацией. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США по этому вопросу, назвал армию Франции самой боеспособной в Европе и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

На слова французского лидера отреагировали в МИД РФ. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что Макрон пойдет на бездумные поступки для спасения репутации.

Ранее Лавров сравнил Макрона с Гитлером и Наполеоном.