В ФСБ раскрыли, почему данные о российских войсках попадают к украинской разведке

Данные о Вооруженных силах (ВС) РФ попадают к украинской разведке из-за несоблюдения элементарных требований о защите информации. Об этом заявили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на видео спецслужбы.

«В настоящее время военной разведке Украины и СБУ удается получать информацию о российских военнослужащих в форме на фоне военной техники из всевозможных источников в интернете из-за несоблюдения элементарных требований по защите информации о принадлежности к Вооруженным силам Российской Федерации»‎, — сказал в ролике сотрудник ФСБ.

До этого в службе безопасности рассказали, что спецслужбы Украины получили доступ к переписке организаторов патриотического диктанта и разослали рассылку от их лица в московские школы.

ФСБ сообщила, что пресекла операцию Главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины «по перехвату персональных данных учащихся образовательных организаций Москвы и Московской области с целью их дальнейшей вербовки». По ее данным, ГУР МО Украины получило доступ к информационным ресурсам Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и движения «Юнармия».

Ранее ФСБ предотвратила покушение на митрополита Тихона.