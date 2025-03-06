Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФСБ раскрыли, почему данные о российских войсках попадают к украинской разведке

ФСБ: данные о ВС РФ попадают к украинской разведке из-за нарушения безопасности
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Данные о Вооруженных силах (ВС) РФ попадают к украинской разведке из-за несоблюдения элементарных требований о защите информации. Об этом заявили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на видео спецслужбы.

«В настоящее время военной разведке Украины и СБУ удается получать информацию о российских военнослужащих в форме на фоне военной техники из всевозможных источников в интернете из-за несоблюдения элементарных требований по защите информации о принадлежности к Вооруженным силам Российской Федерации»‎, — сказал в ролике сотрудник ФСБ.

До этого в службе безопасности рассказали, что спецслужбы Украины получили доступ к переписке организаторов патриотического диктанта и разослали рассылку от их лица в московские школы.

ФСБ сообщила, что пресекла операцию Главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины «по перехвату персональных данных учащихся образовательных организаций Москвы и Московской области с целью их дальнейшей вербовки». По ее данным, ГУР МО Украины получило доступ к информационным ресурсам Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и движения «Юнармия».

Ранее ФСБ предотвратила покушение на митрополита Тихона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами