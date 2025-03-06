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Удары бомбами ФАБ-1500 по ВСУ в Курской области попали на видео

Опубликованы кадры удара бомбами ФАБ-1500 по позициям ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие нанесли удары авиабомбами ФАБ-1500 по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

В публикации говорится, что отряд Смуглянки выявил опорные пункты и позиции украинской армии в лесах, после чего навел авиацию и скопление сил на группировку ВСУ в курском приграничье.

Военнослужащие оперативно атаковали оккупантов ударами управляемых авиабомб ФАБ-1500 и ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

До этого Telegram-канал «Изнанка» писал, что борт Воздушно-космических сил (ВКС) России ударил фугасной авиационной бомбой (ФАБ-3000) по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Комар Донецкой народной республики (ДНР). По информации канала, удару подверглась 37-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ.

27 февраля сообщалось, что российские войска ударили ФАБами по командному пункту ВСУ в Константиновке, расположенной в ДНР. Удар несколькими ФАБами был нанесен по территории кондитерского завода «Конти».

Ранее в Британии заявили о применении ВС РФ новых бомб с высокой дальностью поражения.

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